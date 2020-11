Rentrée des classes : Le message de Macky à la communauté scolaire

La rentrée des classes au Sénégal est prévue ce jeudi 12 Novembre 2020. Comme à l’accoutumée, le président de la République Macky Sall a adressé un message aux parents, élèves et enseignants.” Je souhaite une bonne rentrée scolaire à nos élèves et à toute la communauté éducative de notre pays. Continuons de respecter le règlement sanitaire pour maintenir nos acquis dans la lutte contre la pandémie COVID-19?, a écrit Macky Sall sur Twitter.Cette année, près de quatre millions d’élèves et environ 97 000 enseignants sont attendus dans les salles de classe.