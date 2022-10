Rentrée scolaire 2022-2023 : Le maire de Mbour Cheikh Issa Sall veut une nouvelle génération d'apprenants

Le maire de Mbour ambitionne, avec son mouvement ''Agir avec Macky pour le développement de Mbour'' (Amdem), de mettre en place une nouvelle génération d'apprenants.





"Pour cela, il y a trois piliers sur lesquels, notre mouvement compte s'appuyer à savoir l'éducation, la santé et l'environnement. C'est pour cela que Amdem, depuis sa création, n'a cessé d'intervenir dans l'éducation pour bâtir à Mbour un système éducatif fort, résilient mais producteur de talent''.





Pour y arriver, le mouvement organise chaque année des cours de vacances gratuits.





Au cours des dernières vacances, 7 556 élèves ont suivis des cours gratuits. Avec l'ouverture des classes, le mouvement a distribué des kits scolaires pour 2 500 élèves les plus méritants mais également pour ceux issus de familles démunies.





"C'est notre contribution dans la politique de l'Etat pour un "Ubi tey Jang tey", a indiqué Cheikh Issa Sall.





"Le service d'hygiène et la commission environnement du mouvement ont intervenu pour rendre propre les écoles de la commune de Mbour. Nous avons désinfecter, désherber et réfectionner les toilettes des écoles. Nous avons installer des poubelles pour permettre à nos enfants d'évoluer durant l'année scolaire dans un environnement sain et propre qui leur permettra de produire de bon résultats'', a informé le maire.