Rentrée Scolaire : 66 écoles sous les eaux à dakar

Le concept "Ubbi tay, Diang tay" risque, encore une fois, de ne pas être réalisable cette année. La raison : dans un rapport présenté hier jeudi 30 septembre, à l’occasion du comité régional de développement (CRD) sur la rentrée des classes présidé par le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, il est révélé que 66 structures d’éducation (écoles préscolaires, élémentaires et lycées) sont toujours sous les eaux. Parmi celles-ci, 48 sont de l’académie de Pikine-Guédiawaye et 18 de Rufisque. A cela s’ajoutent 32 écoles et lycées dépourvus d’eau courante.



Le document, présenté par le coordonnateur des inspecteurs d’académie, Gana Sène, a fait un diagnostic du système éducatif de la région, cernant ainsi, d'après "Emedia", les acquis, identifiant les contraintes et déclinant les mesures appropriées à mettre en œuvre pour une rentrée réussie.