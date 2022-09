Rentrée scolaire à Kaolack : Un déficit de 547 enseignants à résorber

L’inspection d’académie de Kaolack va aborder la rentrée des classes prévue le 7 octobre prochain avec un déficit de 547 enseignants. C’est la principale annonce faite ce mardi lors d'un comité régional de développement (CRD) spécial consacré à l’événement.





Le patron de l'Académie de Kaolack a fait savoir que la structure qu’il dirige fait face à un déficit 271 enseignants à l'élémentaire et au préscolaire et 276 dans le moyen-secondaire. Ce qui fait au total un gap de 547 enseignants à résorber selon Siaka Goudiaby qui s'exprimait lors du comité régional de développement (CRD) axé sur la préparation de la prochaine rentrée scolaire 2022-2023.





La rencontre qui s'est tenue à la gouvernance de Kaolack a été une occasion pour tous les acteurs de l’éducation de se concerter sur les voies et moyens d’assurer une rentrée des classes sans anicroches. Pour le gouverneur Ousmane Kane, cette synergie autour de ce secteur névralgique requiert la mobilisation de toutes les autorités administratives et territoriales.

Une tribune saisie par l'inspecteur d'académie Siaka Goudiaby, maître d’œuvre de la réunion de revenir sur les résultats de l'année dernière pour avoir une idée du bilan de l’académie jugé satisfaisant dans l'ensemble.





Par ailleurs, sur le front des inondations, il a signalé que 23 établissements sont sous les eaux : " il va falloir s'organiser pour pomper et désinfecter rapidement ces eaux en rapport avec les services techniques de l'Etat", souligne-t-il, rappelant que beaucoup d'autres établissements notamment dans le département de Nioro, "des écoles ont perdu leurs toitures à la suite des orages et pour Guinguinéo aussi, des factures d'eaux impayées qu'il faudrait régler pour que toute les conditions sanitaires et matérielles soient réunies avant l’ouverture des classes".





A l'en croire toujours, Il y a aussi un manque de professeur dans 6 lycées et des établissements qui manquent de professeurs en mathématiques, physiques -chimie, histoire-géographie, entres autres.