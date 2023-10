Rentrée scolaire à Ziguinchor : Les élèves aux abonnés absents, constatent les autorités





La rentrée des classes pour les élèves est effective ce 5 octobre. À Ziguinchor, la majorité des écoles sont prêtes, à l'exception de quelque sept établissements qui ont subi la furie des dernières manifestations politiques dans la commune.





Seulement, les élèves n'ont pas regagné en masse les classes, a constaté l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, qui interpelle les parents d'élèves.





"Ces écoles impactées, une trentaine, sont présentement fonctionnelles. Les communautés se sont mobilisées et ont réuni les moyens financiers et matériels pour créer les conditions minimales de travail. Il reste maintenant entre six et sept structures critiques où la situation reste préoccupante. Mais les gens sont en train de mobiliser les ressources", a indiqué l'IA Cheikh Faye à l'issue de la traditionnelle tournée d'ouverture des classes.





Il a salué, à l'occasion, le travail remarquable des communautés et des administrations pour permettre la fonctionnalité de l'essentiel de ces établissements, notamment au lycée Djignabo et à l'école élémentaire Atabar Tabar, visités par les autorités.





Cependant, l'inspecteur d'académie regrette la faible présence des élèves dans plusieurs établissements. "Les élèves sont toujours aux abonnés absents de manière globale, même si dans beaucoup d'écoles les cours ont démarré avec un nombre réduit d'apprenants", a renseigné l'IA.





Ainsi, Cheikh Faye interpelle les parents sur la nécessité de conduire les enfants à l'école pour le déroulement normal des apprentissages. "L'année scolaire se gagne en début d'année, au niveau du premier trimestre. Donc, pas de temps à perdre", lance-t-il, pour faire comprendre que les vacances sont finies.





Cette tournée traditionnelle des établissements a été conduite par l'adjointe au gouverneur chargée des affaires administratives Safiétou Joséphine Dieng. Elle dit avoir constaté que la situation est correcte, suivant les recommandations issues du CRD préparatoire de cette rentrée, même si les élèves ont timidement répondu à l'appel.





Safiétou Joséphine Dieng a salué la mobilisation des responsables du personnel administratif pour la mise à niveau des établissements impactés par les derniers évènements, afin que les élèves puissent démarrer correctement l'année scolaire 2023-2024.