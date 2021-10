Rentrée scolaire : Adieu l'accent circonflexe, 2400 mots changent d'orthographe

Dès la rentrée scolaire, on aura officiellement de nouvelles façons d'écrire certains mots. Ils sont 2400, en tout.



Qu'est-ce qui va changer ? On va perdre beaucoup d'accents circonflexes, de traits d'union et tous ces mots sont simplifiés, rapporte Rewmi Quotidien qui donne quelques exemples.



« Oignon » devient « ognon »



« Week-end » devient « weekend »



« Chauve-souris » devient « chauvesouris »



« Nénuphar » devient « nénufar »



« S’entraîner » devient « s’entrainer »



« Maîtresse » devient « maitresse »



« Coût » devient « cout »



« Paraître » devient « paraitre »



« Mille-pattes » devient « millepattes »



« Porte-monnaie » devient « portemonnaie »



« Des après-midi » devient « des après-midis »...