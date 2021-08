Rentrée scolaire : La Cosydep formule 11 recommandations anticipatoires

Pour s'assurer d'une bonne rentrée scolaire prévue dans un mois et demi, la Cosydep recommande au gouvernement d'injecter les 30 milliards annoncés pour la confection d'uniformes vers l'amélioration de l'environnement des apprentissages.