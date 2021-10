Rentrée scolaire: Le ministre de la Fonction publique ouvre des négociations avec les syndicats

Mariama Sarr, ministre de la Fonction Publique

Pour s'assurer d'une bonne rentrée scolaire, le ministre de la Fonction publique et du renouveau du service public, Mariama Sarr, a annoncé hier, la reprise des négociations entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants afin d’aboutir à une année scolaire et académique apaisée, avec zéro perturbation.





« Conformément aux instructions du chef de l'État, il a été question de reprendre le monitoring dans le cadre du dialogue social pour aboutir à un climat apaisé avec zéro perturbation pour cette nouvelle rentrée », a-t-elle déclaré à l’issue d’une rencontre avec des syndicats d’enseignants.





L’objectif de cette rencontre est « de reprendre les négociations et de mettre en place » avec les syndicats, un agenda de travail et d’évaluation de l’exécution des accords de 2018 », a précisé Mariama Sarr dans les colonnes de l’Observateur.