Réouverture des classes: La Fnere dénonce une «décision suicidaire»

La Force nationale des enseignants pour le renouveau de l’éducation (Fnere) qualifie de «suicidaire» la décision du gouvernement sénégalais de rouvrir les classes, le 2 juin prochain, pour les élèves en classe d’examen ; malgré la propagation de la pandémie du Covid-19.Dans un communiqué de presse, Oumar Seck et ses camarades syndicalistes mettent en garde les parents d’élèves à qui ils demandant de ne pas «sacrifier» leurs enfants.«Vu le contexte actuel, la Fnere considère que cette décision est suicidaire dans la mesure où la chaine de contamination a fini de ramifier ses tentacules un peu partout à travers le pays. Des cas communautaires se constatent de plus en plus dans nos terroirs», martèlent-ils dans ce document. Rappelant dans la foulée qu’en vertu des dernières évolutions, le Sénégal en a plus dix-huit décès et plus de 1000 personnes contaminées. Pis, le corps médical est gravement touché et même, débordé.«La situation initiale, qui avait poussé la haute autorité à arrêter les enseignements, s’est sensiblement empirée entre temps. En ce moment où la courbe de contamination de la pandémie est en ascension, vouloir faire retourner les élèves à l’école mettrait en péril la vie de toute la nation», insiste la Fnere.Considérant, par ailleurs, cette situation «dramatique», l’organisation syndicale «demande aux parents de ne pas laisser leurs enfants braver les risques de la mort sur le chemin de l’école. Certes, étudier est important mais, la vie est primordiale et elle passe avant tout. Sauver des vies vaut mieux que sauver une année scolaire».Ces syndicalistes sont d’avis que des concertations inclusives doivent être enclenchées dès maintenant, pour pouvoir préparer la période post-Covid19.«L’année 2019-2020 ne pourrait être validée que si l’on considère ce qui est déjà acquis et ainsi prévoir une phase de renforcement précédant les examens en session spéciale en 2021», souligne la Fnere.