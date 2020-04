Réouverture des écoles et universités : Ce que Macky demande aux ministres concernés

Le président de la République Macky Sall qui présidait le conseil des ministres ce mercredi s’est prononcé sur la poursuite des enseignements dans les écoles et universités.« Le Chef de l’Etat, revenant sur la gestion et le suivi des affaires intérieures, a abordé la situation scolaire et universitaire. Il a à cet égard, demandé au Ministre de l’Education nationale et au Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et au Ministre de la Formation professionnelle de mener des concertations urgentes avec les partenaires sociaux en vue d’évaluer l’impact global du COVID-19 sur le secteur éducatif », informe le communiqué du conseil des ministres.Le chef de l’Etat a également demandé aux ministres, souligne le document, d’élaborer une feuille de route pour la poursuite des enseignements de même qu’un agenda des évaluations, examens et concours, tout en tenant compte aussi de l’impact sur les établissements d’enseignement privés.