Reprise avortée des cours : Le départ de Mamadou Talla réclamé

Juste après l’annonce du report de la reprise des cours, le Cusems/Authentique est monté au créneau pour réclamer la démission du ministre de l’Éducation nationale.







«Mamadou Tall ne peut pas sortir indemne de cette situation et nous exigeons son départ. Il n’est pas à la hauteur. Il a fait une gestion catastrophique de cette reprise et n’a pas voulu écouter les enseignants et a voulu faire un passage en force (…)», a martelé le coordonnateur du Cusems dans L’Observateur.





Dame Mbodji, puisque c'est de lui qu'il s'agit, réclame, dans la foulée, l’indemnisation des enseignants et leur retour immédiat à leurs domiciles respectifs.