Reprise des cours à l’Ucad : Le rectorat et le Coud livrent les détails

Pour reprendre les cours à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants ont été divisés en 3 cohortes qui se succéderont du 1er septembre au 31 décembre. Le recteur et le directeur du Coud, ont livré les détails ce vendredi.





La reprise des cours prévue le 1er septembre aura bel et bien lieu à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon le recteur Ahmadou Aly Mbaye, la reprise des enseignements-apprentissages se fera de manière graduelle et bimodale (à distance et présentiel) suivant le plan de rotation des 78 500 étudiants, par cohortes et par niveaux, aussi bien au campus social que pédagogique, jusqu’au 31 décembre 2020.





« Du 1er septembre au 15 octobre, pour les étudiants de la Licence 3 et du Master 1, cette première cohorte constitue un effectif de 19 517 étudiants. Du 15 octobre au 15 novembre, les étudiants de la Licence 2 et en Master 2, soit une deuxième cohorte d’un effectif de 20 348 étudiants. Du 15 novembre au 31 décembre, pour les étudiants en Licence 1 qui composent la troisième et dernière cohorte avec un effectif de 31 700 étudiants », a-t-il soutenu.





En ce qui concerne les écoles et instituts, les enseignements-apprentissages se dérouleront suivant un plan de reprise qui s’adaptera au mieux à leur situation. Des aménagements spécifiques sont également prévus au sein de chaque établissement dans le respect du cadrage général du plan.





Durant la même période, les enseignements à distance se poursuivent pour tous les étudiants à tous les niveaux, en attendant leur programmation en présentiel.





« Il est proposé, pour assurer l’accès aux enseignements à tous les étudiants, la diffusion et/ou la mise en ligne de toutes les activités menées dans les amphis et salles de Travaux Dirigés. Les étudiants qui ne désirent pas reprendre les cours, quelle qu'en soit la raison, auront accès aux enseignements, dans un souci d’équité ».





Pour Ahmadou Aly Mbaye, il convient de préciser que seuls les étudiants ciblés pour une période bien définie auront accès au campus social et bénéficieront des œuvres sociales, conformément aux délibérations de l'Assemblée et aux recommandations de la Commission Santé Covid-19 de l’Université.





En définitive, les dispositions pratiques et les mesures prises par l'Assemblée de l'Université devront permettre de respecter la distanciation physique au sein des amphithéâtres, salles de cours, laboratoires, pavillons et dans les restaurants.





Protocole sanitaire du COUD





En ce qui concerne la préparation du retour des étudiants, dans ce contexte de covid-19, le COUD a mis en place un protocole sanitaire qui tourne autour de trois axes principaux à savoir : l'application des gestes barrières, le respect des règles de distanciation physique, les mesures particulières.





Du point de vue matériel, des dispositions ont été prises de commun accord avec l'ensemble des amicales d'étudiants. Selon Abdoulaye Sow, qui a pris part à cette conférence de presse, le collectif des amicales d'étudiants a été impliqué dans le processus d’élaboration des protocoles des différents départements du COUD. Au niveau des restaurants, un certain nombre de mesures a été mis en place afin de respecter les mesures barrières.





« Au lieu d’avoir 71 000 étudiants ou plus, nous aurons au maximum 19 000 étudiants sur les 45 jours. Ce qui va désengorger de manière substantielle nos restaurants. Mais, à côté de ce nombre, il y aura un dispositif d'accompagnement, d'encadrement afin de respecter les mesures barrières. Au niveau de la restauration, nous avions décidé de l'utilisation des thermo flashs car nous avons toujours devant nos portes des gens qui ont des difficultés à manier ces appareils ».





Parmi les mesures retenues, il y a le Port de masque obligatoire pour tous, le petit déjeuner de 6h à 9h, le déjeuner de 11H à 15h, le dîner 19H à 22H. On peut noter aussi le contrôle et encadrement des commerces à l'intérieur et aux alentours du campus. Memê, une attention particulière sera réservée aux étudiants porteurs d’handicap et d’autres pathologies en leur aménageant exclusivement une entrée.





Mieux, des étudiants de la faculté de médecine sont associés dans la prévention et la prise en charge sanitaire.





Tous les espaces communs ont été pris en compte (Pavillons, restaurants, cours, jardins). Des commandes conséquentes en médicaments, en masques, en gels hydro-alcooliques, en thermo-flashs, en moustiquaires ont été effectuées.





Enfin, une vaste campagne de sensibilisation et de communication sur les mesures de prévention et les gestes barrières est également en cours.





L'aspect médical





Sur le plan médical, des dispositions ont été prises, selon Abdoulaye Sow, tel le renforcement de 28 médecins qui seront mis à la disposition des étudiants durant toute cette période. 5 pharmaciens, 45 infirmiers, 26 assistants infirmiers, 24 brancardiers, 7 ambulanciers, 23 volontaires de la croix rouge, 6 techniciens biologistes, 11 sages-femmes, 40 agents de santé, 8 travailleurs socio-psychologues.





« Nous avons donnés des instructions pour que le service médical soit outillé aussi bien dans sa pharmacie que dans l’équipement et nous pensons qu'avant le 1er, ce matériel sera disponible. Un protocole de fonctionnement qui prend en charge tous les aspects même les aspects liés au fonctionnement du personnel. Et ce protocole de fonctionnement nous « l’avons soumis aux autorités et nous pensons que d’ici mardi, nous seront prêts pour reprendre service convenablement, rassure le directeur du COUD.