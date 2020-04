Reprise des cours dans les universités : Les assurances de Cheikh Oumar Anne

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne, s'est prononcé, ce jeudi 30 avril 2020, sur la reprise annoncée des cours dans les universités dans un contexte de coronavirus.“En ce qui concerne l’enseignement supérieur, le gouvernement a demandé aux instances académiques de l’université de travailler à ce que la reprise des cours se fasse à partir du 2 juin, et de façon progressive, jusqu’au 14 juin. Il revient à ces instances de prendre les décisions concernant le déroulement des cours.Le gouvernement veillera à ce que tout se passe normalement”, a déclaré le ministre en marge de la cérémonie de remise d’un don de son département de 1500 litres de gel hydro alcoolique au maire de la commune de Guédiawaye, Aliou Sall, à l’Ecole supérieure polytechnique.D'ailleurs, à en croire Cheikh Oumar Anne, "les instances académiques s’étaient déjà mobilisées et travaillaient sur le programme de reprise du présentiel. Elles sont en train de réfléchir aussi sur la mise à disposition en ligne des cours et des Travaux dirigés (Td). Dans certains établissements, des enseignements en ligne ont été proposés. Ça relève exclusivement de la compétence des instances académiques”.Toutefois, il a tenu à rassurer qu' "aucun étudiant ne sera laissé en rade, quel que soit le dispositif qui sera choisi”.Pour sa part, Aliou Sall, édile de Guédiawaye, a magnifié le don du ministère de l’Enseignement supérieur et a promis d’en faire bon usage.