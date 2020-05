Reprise des cours : Des bus DDD pour transporter les enseignants

L'État s'active pour une reprise effective des cours pour les élèves en classe d'examen prévue ce 2 juin. En effet, une plateforme est mise en place pour le retour des enseignants. Ces voyages organisés par le gouvernement en collaboration avec Dakar Dem Dikk (DDD), va s'effectuer cette semaine, entre demain mardi 26 mai, et jeudi prochain, 28 mai. Cependant, les concernés sont ainsi invités à s'inscrire et proposer la date qui leur convient.



Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, a initié une caravane nationale dans le cadre de la préparation de la reprise des cours le 2 juin prochain. Le département de Thiès, première étape, vendredi dernier, 22 mai, a reçu un important lot de matériels pour la riposte : 200 000 masques, 1 000 thermoflash, du matériel de lavage des mains, et d'autres produits d'hygiène.



Pour rappel, Macky Sall avait demandé au ministre de l'Éducation nationale, de prendre toutes les dispositions afin de faire respecter par l'ensemble des composantes de la communauté éducative, les mesures d'hygiène sanitaires préventives.