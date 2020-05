Reprise des cours : du matériel et des produits de prévention contre la Covid-19 offerts aux écoles de Diass

Le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), Mamadou Ndione, a remis, samedi, un lot de matériel et de produits de prévention et de protection contre le coronavirus aux 38 établissements publics et privés de la commune de Diass (Mbour, ouest), en perspective de la reprise des cours le 2 juin prochain, a constaté l’APS.







Ce don est composé de 43 thermoflash, de 3000 masques de protection, de 50 dispositifs de lavage des mains avec des supports métalliques, de 40 cartons de gel antiseptique, de cinq cartons de gants et de 50 cartons de savon liquide.