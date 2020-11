Reprise des cours en juin : Moins de 20 élèves en classes d’examen testés positifs à la Covid-19

Tests élèves positifs

Ils sont moins de 20 cas positifs au coronavirus recensés dans les classes d’examen qui avaient repris les cours en juin dernier.





«Pour la première rentrée où on avait près de 500 mille élèves qui ont repris les classes, on a répertorié quelques cas dans les régions, car la pandémie était très présente au Sénégal. Ils étaient moins de 20 élèves, mais ils ont tous été détectés et guéris», a révélé le chef de la Division contrôle-médical scolaire au ministère de l’Education nationale.





Docteur Aliou Dia d’indiquer que les malades ont été parfois asymptomatiques et ont pu reprendre les cours. «Ce qui nous réconforte encore dans la réponse du protocole sanitaire», assure-t-il.





En effet, le docteur rappelle sur la Rfm qu’ils ont mis en place, avec l’accord du ministère de la Santé et de l’Action sociale, un protocole sanitaire qui va permettre de préserver et de sécuriser les élèves.