Reprise des cours le 2 juin : Seydi Gassama invite les acteurs à soutenir l'Etat

Le directeur exécutif de Amnesty International Seydi Gassama n’est pas d’accord de la volonté de l’Etat du Sénégal d’ouvrir les écoles, ce 2 juin, pour les élèves en classe d’examen.





Dans un tweet, sur sa page, Gassama a dénoncé «la volonté de l'État du Sénégal d'éviter à tout prix une année blanche ou invalidée pour les élèves et étudiants doit être soutenue par tous et toutes. Il y va de l'avenir de la nation.







Dans un autre tweet, il soutient que « l’État, enseignants, chefs d'établissements du public et du privé, associations de parents d'élèves doivent échanger au niveau central et au niveau des académies pour préparer la reprise des cours dans des conditions de sécurité sanitaire pour les élèves et enseignants »