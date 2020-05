Reprise des cours : Nguékhokh prête à accueillir ses potaches

Le protocole sanitaire édicté par les autorités pour une bonne reprise des enseignements-apprentissages est bien respecté dans la commune de Nguekhokh. L'édile de la ville rassure que les écoles sont prêtes à accueillir les potaches.





Au cours d'une remise de matériel hygiénique offert par la société Papex, le député Pape Songho Diouf, par ailleurs maire de ladite commune, s'est réjoui que les préparatifs liés à la reprise des cours prévue le 2 juin soient bouclés.





"Nous répondons à l'appel du président de la République. L'État ne peut pas tout faire, c'est la raison pour laquelle la mairie et ses partenaires s'attellent dans les préparatifs pour une bonne réouverture des classes. Nous sommes prêts à ouvrir. Chaque élève aura trois masques. Nous mettrons aussi à leur disposition du gel. On avait juste un problème d'eau et nous allons mettre à la disposition des établissements des citernes d'eau".





Le sous-préfet de Sindia, le maire, ont réitéré leur engagement à accompagner le processus de reprise des cours en dotant les établissements publics et privés de masques, de thermo-flashs, de lave-mains et de gel hydro-alcoolique.





"Je peux affirmer que toutes les conditions sont réunies pour une réussite totale de la reprise des enseignements-apprentissages. La seule difficulté qui restait à être résolu, qui est en voie de l'être, c'est la disponibilité de l'eau au niveau du lycée de Nguékhokh. Je rassure les uns et les autres car toutes les dispositions sont prises pour assurer une bonne rentrée", assure Ibrahima Ndiaye, sous-préfet de l'arrondissement de Sindia.