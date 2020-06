Reprise des cours : Voici les nouveaux calendriers des classes d’examen

Après la date de la reprise des cours pour les classes d’examen fixée au 25 juin prochain en Conseil des ministres tenu hier mercredi 17 juin, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla vient d’acter les calendriers pour les épreuves. Il a ainsi rendu publiques ces nouvelles dates retenues, ce jeudi 18 juin, dans les locaux du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ceci, après le point journalier sur l’évolution du coronavirus au Sénégal.







D’emblée, le ministre a fait savoir que les examens sont prévus à partir du 20 août 2020. Pour les classes intermédiaires, les modalités de passage des élèves en classe supérieure seront définies par le sous-comité pédagogique. A l’en croire, les propositions de passage seront faites avant le 31 juillet 2020. Pour l’année scolaire 2020-2021, avance-t-il, les activités d’enseignement et d’apprentissage démarreront par des séances de consolidations.





« Le calendrier scolaire sera réaménagé par décret pour intégrer… »





« Pour le calendrier des examens, le CFEE et l’Entrée en sixième sont fixés à partir du 20 août prochain, le Bfem à partir du 14 septembre. Les sessions de remplacement sont prévues à partir du 15 octobre. Pour le BAC, l’anticipé de Philo se déroulera le 12 août, le BAC technique à partir du 31 août et le BAC général à partir du 7 septembre. Pour l’ensemble des examens techniques, c’est à partir du 3 août jusqu’au 30 août », a indiqué Mamadou Talla.





Toutefois, il a soutenu que le calendrier scolaire sera réaménagé par décret pour intégrer la période de l’examen prévu durant tout le mois de septembre et la nouvelle année scolaire 2020-2021 débutera alors dans la première semaine du mois de novembre.





Pour la mise en œuvre de ce calendrier, le ministère de l’Education en relation avec le ministère de la Formation professionnelle, dit « compter plus que jamais sur la synergie d’actions qui a prévalu depuis le mois de mars entre tous les acteurs ».





« Le nouveau défi à relever… »







« Pour garantir le déroulement des enseignements et apprentissages, dans des conditions optimales, il nous faut relever ensemble de nouveaxu défis : la prise en charge sanitaire et l’appui psychosocial nécessaires des élèves et enseignants en cas de contamination et la prise en charge des risques d’inondation en cette période hivernale corrélée à l’existence d’abris provisoires dans certaines localités », a-t-il affirmé.





Le ministre Mamadou Talla de rappeler que cette nouvelle « décision fait suite au report de la date du 2 juin 2020 par le président de la République dans l’unique but de protéger les élèves, les enseignants et toute la population de tout risque de contamination au virus de la Covid-19 ». « Malgré les efforts considérables fournis par notre pays pour endiguer cette pandémie, à l’instar de tous les pays du monde, la situation reste la même. Les ministères ont pris les dispositions nécessaires pour reprendre les enseignements et apprentissages dans les meilleures conditions possibles à travers une démarche inclusive et suivant les modalités », a-t-il laissé entendre.