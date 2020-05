Reprise des enseignements : Les écoles de la commune de Patte d’Oie désinfectées

En prélude à la reprise des enseignements prévue ce 2 juin pour les élèves en classes d’examen, la commune d’arrondissement de la Patte d’Oie, en collaboration avec le service d’hygiène, a désinfecté les établissements scolaires de la commune.





«L’actualité est fortement dominée par le retour des élèves dans les établissements scolaires. En prélude à ce retour, la commune de la Patte d’Oie accompagne l’Etat du Sénégal dans la préparation des écoles et des salles de classe. C’est à ce titre que nous sommes venus aujourd’hui pour procéder, en collaboration du service de l’hygiène, à la pulvérisation des salles de classe», précise le maire de la commune Banda Diop.





Il ajoute qu’après cette campagne de pulvérisation, «nous allons doter toutes les écoles de la commune qui sont sous la responsabilité de la mairie de thermo-flashs, de poubelles, de gels antiseptiques et du matériel de lavage des mains, pour faciliter le respect des mesures barrières, mais surtout pour prévenir la pandémie. L’actualité, c’est de vivre avec le virus. Et vivre avec le coronavirus, c’est de faire ses déplacements en toute sécurité, dans le respect des mesures barrières».





De son côté, Amadou Makhtar Diop, Directeur de l’école Grand-Médine, a renseigné que le service d’hygiène est présent pour pulvériser l’école et les salles de classe. Selon lui, c’est la première étape d’un processus.





Il informe également qu’«au niveau de l’école, on a 17 enseignants dont 2 classes de CM2 qui font pratiquement 80 élèves. Donc, on aura 4 classes de CM2, si on suit les instructions du ministère. D’ailleurs, on a tenu une réunion pour essayer de voir comment procéder pour un bon retour des élèves. Actuellement, on a déjà planifié ce qu’on doit faire. Et tout ce qui reste, c’est que les conditions puissent être réunies».