Reprise des Enseignements: Les nouvelles directives de Macky aux ministres concernés

Lors du conseil des ministres de ce mercredi qui s’est tenu au palais de la République, le Président Macky Sall a donné des directives aux ministres en charge de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle pour la reprise prochaines des enseignements.









« Le Chef de l’Etat a particulièrement salué l’engagement patriotique exceptionnel des enseignants qui œuvrent, avec exemplarité, à la réussite scolaire des apprenants et à la performance du système éducatif », a souligné le chef de l’Etat au cours du conseil des ministres de ce mercredi.





Le Président de la République a, par ailleurs, indiqué aux ministres en charge de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, la nécessité, d’une part, de définir les modalités de redémarrage des activités pédagogiques dans les écoles, universités et établissements d’enseignement supérieur publics et, d’autre part, de renforcer l’accompagnement de l’Etat au fonctionnement adéquat des établissements privés, renseigne le communiqué.