Reprise des enseignements: Macky Sall insiste sur le port systématique de masque dans les écoles

En perspective de la reprise des cours prévue le 2 juin 2020 pour les élèves en classe d’examen, le président de la République Macky Sall a donné des directives au ministre de l’Education nationale de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire respecter par l’ensemble des composantes de la communauté éducative, les mesures d’hygiène sanitaires préventives préconisées. C’était lors du conseil des ministres de ce mercredi.Abordant la question de la qualité et des performances de notre système éducatif, il a, à ce titre, « indiqué que la reprise des enseignements et apprentissages pour les classes d’examen est fixée au 02 juin 2020. Dans cette perspective, il lance un appel pour la mobilisation nationale, afin de compléter l’action de l’Etat », lit-on dans le communiqué du conseil des ministres.Le chef de l’Etat a souligné l’impératif de se conformer scrupuleusement au protocole sanitaire indiqué à travers, notamment, le port systématique de masque dans les établissements scolaires, et la distanciation physique.