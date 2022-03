Reprise normale des cours: Un nouveau calendrier établi, les dates des examens fixées sauf…

C’est la fin de la crise scolaire. Ainsi, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla a donné des instructions pour une meilleure gestion de l’année scolaire. Ceci, conformément aux directives du Président de la République lors du Conseil des Ministres du mercredi 02 mars 2022 relatives à la situation scolaire et après évaluation de l'impact des perturbations dans le déroulement des enseignements-apprentissages.





A cet effet, dit-il, les mesures à savoir la mise en œuvre effective des programmes scolaires réajustés et le réaménagement du calendrier des examens scolaires ont été prises. «CFEE : les 22 et 23 juin 2022. BFEM : à partir du 21 juillet 2022. BAC : le Ministère de l'Education nationale, en concertation, avec le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, précisera les dates», a-t-on indiqué dans une lettre circulaire dudit ministère.





De plus, la tenue des compositions est prévue du 1er semestre du 06 au 13 avril 2022 pour le moyen secondaire, celle des compositions du 2ème trimestre à partir du 24 mars 2022 pour l'élémentaire. De même, la réduction des congés de fin de 2ème trimestre est actée. Ainsi, les classes vaqueront du vendredi 1er avril à 18h au mardi 05 avril 2022 à 8h.





«Ces dispositions seront accompagnées par le déploiement des ressources numériques à travers la plateforme promet.education.sn,





l'organisation de séances de renforcement pédagogique et de remédiation et la systématisation de l'encadrement des élèves en classes d'examen, la mise en place d'un dispositif de suivi évaluation», souligne Mamadou Talla.





Il faut savoir que tenant compte de la situation, le BFEM rénové ne pourra pas être appliqué cette année.