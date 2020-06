Reprise prochaine des cours : La Cosydep demande un bilan complet pour corriger les manquements

Cheikh Mbow Cosydep

La Cosydep reparle de l'annulation de la reprise avortée des cours le 2 juin dernier. C’est pour demander qu’un bilan complet se fasse pour corriger tous les manquements. Un appel qui vient après que le porte-parole du ministère de l'Education annonce qu’une nouvelle date va être proposée pour un retour des élèves à l’école.





« Cela nous amène à proposer que l’on puisse travailler à faire un bilan mais un bilan objectif, exhaustif de toute cette période de reprise avortée. Nous pensons donc que ce bilan-là pourrait nous permettre de tirer les leçons pour voir là où nous avons échoué et de nous en inspirer pour pouvoir construire un nouveau scénario »





A en croire Cheikh Mbow, directeur exécutif de la Cosydep, il existe la possibilité d’élargir les discussions avec les acteurs pour pouvoir recueillir le maximum des uns et des autres.





« Il nous faut ouvrir des espaces d'expressions pluriels où on écouterait tous les acteurs parce que quand on est en situation de crise, la solution doit être une solution consensuelle. Nous pensons qu’il nous faut travailler à remobiliser les acteurs pour les remettre en confiance et nous avons pensé que le président de la République devrait pouvoir organiser une rencontre avec eux, c’est cela qui pouvait nous permettre de pouvoir les rassurer, les remobiliser et nous pensons aussi que les parents de manière générale, ont besoin d’être rassurés en termes de communication", précise Cheikh Mbow sur Iradio.