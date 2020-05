Reprises des cours le 2 juin : 1600 élèves et enseignants localisés hors de Sédhiou

Conformément à la demande du ministère de l’Education Nationale, l’inspection d’académie de Sédhiou a procédé au recensement des élèves en classe d’examen et des enseignants en dehors de la région et devant revenir pour la reprise des cours le 2 juin 2020. Ce sont au total 1600 élèves et enseignants (instituteurs, professeurs, inspecteurs et formateurs) qui ont été localisés hors de la région. La liste a été déposée auprès de l’autorité administrative pour des autorisations de déplacements d’une région à une autre a dit Papa Gorgui Ndiaye, l’inspecteur d’académie de Sédhiou.Interpellé sur les conditions de la reprise, le patron des enseignants de la région a d’abord annoncé, sur les antennes de la radio Gabou Fm, la désinfection et la désinsectisation des écoles avant la rentrée mais aussi l’identification de sites d’isolement. Ensuite il est revenu sur le protocole sanitaire à mettre en œuvre pour accompagner cette reprise. Il s’agit de disposer de kits sanitaires à savoir 3 masques par élève, un gel hydro alcoolique par classe et thermo-flash pour 50 élèves en moyenne et un dispositif de lave-mains pour chaque groupe de 20 élèves au plus.Enfin l’inspecteur a égrené le chapelet des mesures pédagogiques prises pour le bon fonctionnement des enseignements apprentissages. Il s’agit de l’éclatement des effectifs en groupes de 20 élèves, du retour des enseignants au plus tard le 28 du mois courant pour s’imprégner des réalités de la reprise, du respect de la distanciation physique ou sociale en classe. Par ailleurs, l’inspecteur a sollicité l’implication de tous les enseignants même ceux de l’éducation physique et sportive dont les cours sont suspendus, de tous les partenaires sociaux tels que les syndicats qui exigent des conditions idoines et de toute la communauté éducative pour mieux huiler le dispositif de mis en place.