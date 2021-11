REPRODUCTION LIVRE «ADMINAA CM2» : Un enseignant à la retraite grugé par un commerçant de plusieurs millions

C'est une relation d'affaires qui a mal tourné. Auteur du livre "Adminaa Cm2", le sieur Aly Dieng avait signé un protocole d'accord avec le commerçant El Hadji Babou Sakho, le 6 novembre 2015, pour la reproduction et la vente de son livre sur le marché.





Sur chaque exemplaire, informe Rewmi Quotidien dans sa parution du jour, l'enseignant à la retraite devait gagner 200 Fcfa. Seulement, son cocontractant détournait les recettes de la vente.





Jugé pour abus de confiance, par le tribunal correctionnel de Dakar, El Hadji Babou Sakho a été condamné à trois mois assortis du sursis et à payer 5 millions de Fcfa à la partie civile.