Respect des accords de 2018 : Le SAEMS et le CUSEMS organisent une marche nationale le 12 janvier prochain

Vers des perturbations dans l'éducation au retour des fêtes

Le système éducatif sénégalais va connaitre des perturbations au retour des vacances de Noël. Le SAEMS et le CUSEMS l’ont fait savoir à l’occasion d’une rencontre d’évaluation des précédents plans d’actions déjà mis en œuvre par les deux syndicats, qui comptent organiser une marche nationale le 12 janvier prochain, à Thiès, pour exiger du gouvernement le respect des accords signés depuis 2018.





Le secrétaire général national adjoint du SAEMS, El Hadji Malick Youm qui s'exprime dans Sud Quotidien, pense que «le niveau de matérialisation reste extrêmement faible et déplore le fait que le gouvernement n’a pas fait de propositions concrètes sur les revendications nodales ».