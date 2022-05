Restauration universitaire : Le COUD érige un chapiteau de 1000 m2

«Depuis un certain temps, on assiste à de longues queues au niveau des restaurants universitaires. Il fallait trouver une solution à court terme. Dans le moyen terme, nous avons 8 pavillons qui sont sur le point d’être finalisés dans la grande cité de l’Ucad et pour cette raison, il faut des mesures d’accompagnement dont la construction d’un nouveau restaurant”, déclarait Maguette Sène Directeur général du Centre des Oeuvres Universitaires de Dakar, le 17 mai dernier lors d’une visite de chantiers.





Rendre plus fluide la restauration au sein de l’UCAD est l’un des chantiers prioritaires du Directeur général COUD. Dans ce sens, le COUD a “érigé dans la grande cité, à côté du Pavillon H un chapiteau d’une superficie de 1000 m2”, informe un communiqué de la structure.





Le COUD précise, que ce chapiteau qui va démarrer ses services à partir de ce mercredi 1 juin, “sera un point de restauration provisoire''.