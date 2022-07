RÉSULTATS BAC TECHNIQUE A TAMBA : Un taux de réussite de 83,30 %

Le lycée technique de Tambacounda a proclamé ses résultats définitifs au baccalauréat, après les épreuves du second tour. Sur les 65 candidats, 63 ont composé. Et à l'issue des épreuves du premier et du second tour, 55 candidats sont déclarés admis avec 10 mentions "A Bien".