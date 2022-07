Résultats du CFEE 2022 : Kolda affiche un taux de réussite de 81,61 %

Les autorités académiques de la région de Kolda exultent. Les résultats du Certificat de Fin d'Etudes Élémentaires (CFEE) de cette année 2022 sont largement meilleurs que ceux de la dernière année scolaire. Pour cette session 2022, Kolda affiche un taux de réussite de 81,61 % contre 74,09 en 2021, alors qu'en 2020, ce taux était de 68,14 %.





A voir ces chiffres, l'académie de Kolda progresse d'année en année vers le sommet national en termes de pourcentage de réussite à ce premier diplôme de l'enseignement au Sénégal. D'ailleurs pour cette année 2022, l'académie est classée 3eme derrière Kaffrine et Ziguinchor. Une consécration que les autorités scolaires des trois IEF doivent à l'abnégation et et à l'engagement sans faille des enseignants de l'élémentaire à accompagner leurs élèves vers le succès. Ainsi, 07,52 % est le point de plus réalisé par l'Académie entre 2021 et 2022. D'où la satisfaction et les encouragements de Samba Diakhaté, inspecteur d'académie de Kolda depuis seulement deux ans.





Du côté de l'association des parents d'élèves, la joie est grande mais on invite les enseignants à plus de rigueur et d'engagement pour être premier national selon ELhadji Mamadou Badio, enseignant à la retraite.