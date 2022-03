Retard dans la confection des tenues scolaires: L’Ufatex accuse le ministère de l’Artisanat

L’Union des fédérations et associations des artisans et industriels du textile du Sénégal (Ufatex) a réagi suite à la déclaration de Saloum Ndiaye du ministère de l’Artisanat, parue dans la presse du 17 mars dernier, sur la non organisation des artisans dans des structures formelles et la non disponibilité de tissus pour la confection des tenues scolaires.

A travers un communiqué de presse parvenu à Seneweb, les industriels et artisans du secteur de la confection, qui se disent être victimes du retard du programme des tenues scolaires, ont regretté « les erreurs graves » commises dans le pilotage dudit projet.





« Ils ne peuvent être nullement tenus responsables des difficultés découlant d’un dispositif opérationnel auquel ils n’ont pas été associés et dégagent toute responsabilité dans les actes et décisions qui sont à l’origine du retard du Programme », a déclaré l’Ufatex. Et de préciser: « Les difficultés auxquelles le ministère de l’Artisanat s’est heurté sont à chercher plutôt du côté de l’Administration qui est sortie de sa mission fondamentale. Il y a lieu de se demander si cette tentative d’exclure les industriels et de créer de nouvelles sources d’approvisionnement en tissu ne seraient pas à l’origine des difficultés qui ont plombé le projet ».





A ce titre, l’union estime que ces explications de la tutelle « ne sont pas fondées et pourraient être assimilées à de simples prétextes pour cacher les fautes et insuffisances constatées dans le pilotage du dossier».





Les artisans et industriels du textile du Sénégal déplorent également le non accompagnement du ministère de tutelle pour l'exécution du programme.





Pour rappel, dans le cadre du programme d’urgence des activités économiques, le chef de l’Etat, Macky Sall, avait décidé de faire revenir le port de la tenue unique dans les écoles en vue de soulager les couturiers locaux. Pour la réussite de ce programme d’uniforme, une subvention de 10 milliards FCFA devrait être dégagée par le gouvernement pendant trois ans.