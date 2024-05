Retard dans la livraison des chantiers : Les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor montent au créneau

Face aux lenteurs notées dans la finalisation et la livraison des chantiers, les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) perdent patience. Dans ce dessein, ils ont décrété ce matin un mot d'ordre de quatre jours de cessation d'activités pédagogiques pour réclamer de meilleures conditions de vie et la fin des travaux.







"Nous sommes en mouvement d'humeur. C'est dû à une situation où patauge l'université Assane Seck de Ziguinchor. Des situations lamentables que les étudiants vivent sous le mutisme total des autorités. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Assane Seck fait partie des universités qui ont le plus de chantiers non livrés", a laissé entendre Serigne Saliou Mbaye, le coordonnateur de la Coordination des étudiants de l'UASZ sur RFM.





"On pouvait comprendre s'il y avait des chantiers qui n'étaient pas construits, mais il y a des chantiers qui sont presque à terme et que la livraison tarde toujours. On ne peut pas comprendre le retard de la livraison de ces chantiers qui dorment ici depuis 2015, alors que les étudiants sont confrontés à des problèmes de salles et de lits", peste-t-il.





"La priorité du nouveau ministre de l'Enseignement supérieur devrait être l'université Assane Seck de Ziguinchor qui abrite beaucoup de chantiers non livrés".





Les autorités compétentes sont interpellées.