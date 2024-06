RETARD DE L’APPEL À CANDIDATURES POUR LE POSTE DE RECTEUR DE L’UCAD

Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal/Enseignement supérieur et recherche (Sudes/Ers) section Ucad s'est, à travers un communiqué parvenu à Seneweb, inquiété du retard «important » dans le lancement de l'appel à candidatures pour le poste de recteur de l'université Cheikh Anta Diop (Ucad).





En effet, le Sudes/Esr informe que le mandat de l’actuel recteur arrive à échéance le 20 juillet 2024 et depuis, il n’y a pas eu d’appel à candidatures pour son remplacement. «Ce retard constitue une violation flagrante du décret n°2021-846 du 24 juin 2021 relatif aux modalités de nomination du recteur dans les universités publiques », s’insurge le syndicat.





«En effet, ledit décret, en son article 2, stipule : « Quatre-vingt-dix jours avant le terme du mandat du recteur en fonction, ou, au plus tard, 30 jours après la fin de son mandat pour une raison autre que la fin légale de son mandat, un comité de validation et de sélection des candidatures pour la nomination d’un nouveau recteur est mis en place », rappellent les syndicalistes.





Ce comité, informent-ils, a pour tâche d’examiner les candidatures reçues à l’issue de l’appel à candidatures rédigé par le conseil d’administration, selon l’article 3 du même décret.





De plus, le Sudes-Esr/Section Ucad rappelle que «la lettre et l’esprit de ces articles autorisent à dire que l’appel à candidatures pour le poste de recteur de l’Ucad aurait dû être lancé, a minima, il y a déjà quarante-cinq jours, étant entendu qu’en l’espèce, aucune « […] raison autre que la fin légale de son mandat […] » ne saurait justifier ce retard qui apparait comme calculé et programmé », tranche le syndicat qui ne cache pas son indignation sur la situation.