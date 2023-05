Revue décentralisée de l’Education de l’académie de Ziguinchor : les bons points et les défis exposés

Le système éducatif de la région de Ziguinchor reste une dynamique de performance malgré les défis. C’est ce qui est ressorti de la revue décentralisée de l’éducation.



« L'analyse des données de la traditionnelle revue décentralisée de l'année scolaire 2023, que des progrès réels ont été réalisés par l'Académie », a fait savoir Cheikh Faye, l’inspecteur d’Académie. Il s'agit de l'amélioration des rendements internes à l'élémentaire, moyen et au secondaire. Toutefois, il reste des efforts à faire.



"Depuis 2017, la région est dans une dynamique de progrès et a atteint un niveau exceptionnel en 2022" a souligné l'inspecteur d'académie. Ces résultats ne cachent pas les contraintes.



L'équité a aussi occupé les débats. A ce sujet, l'académie est en train de restaurer ce principe ''en mettant en place un dispositif de prise en charge très efficace des élèves déficients sensoriels, mais également des élèves qui ont un besoin spécifique dans un dispositif inclusif ", renseigne Cheikh Faye. Cette démarche a fini par produire des résultats escomptés.



Cette revue décentralisée a pris en compte les questions de vulnérabilité et aussi la parité, des aspects sur lesquels des stratégies de prise en charge sont proposées pour améliorer la donne au niveau de l'académie.



Les stratégies de développement de l'enseignement des sciences pour résorber le gap entre les séries techniques, scientifiques et littéraires ont été proposées, lors de cette rencontre de la revue décentralisée de l'éducation.