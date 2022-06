Saint-Louis : l'eau se fait rare à l'UGB, les étudiants crient au secours...

Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis vivent un calvaire depuis un certain temps. L'eau est en manque au campus social de l'université, dans son entièreté. Se trouvant dans le désarroi total, les étudiants ne peuvent plus se concentrer sur leurs cours et recherches, ce qui vient s'ajouter à l'instabilité universitaire constatée avec le ralentissement des enseignements.



La situation atteint des proportions inquiétantes et inqualifiables : c'est aux environs de 4h du matin que les étudiants, désirant s'approvisionner, se retrouvent tous les jours autour des points d'eau, formant des files kilométriques, et y reviennent la plupart bredouille.



C'est une situation déplorable et très difficile qui est devenue aujourd'hui la routine de ces étudiants ébranlés par ces moments inqualifiable. Dans ce contexte, "la vie dans le campus social du temple du savoir de Saint-Louis reste très difficile à supporter" constate avec amertume Gorgui Malick, doctorant en sciences juridiques. Dans cette logique, "les étudiants sont de plus en plus dans le désespoir et leur situation d'impuissance par rapport à l'autorité publique, qui devait régler promptement ce problème, est inquiétante" poursuit-il.



Ce dernier va jusqu'à dénoncer "une gestion nébuleuse et gabégique" qui gagne du terrain "dans la mesure où l'autorité universitaire, toujours dans sa logique de maintenir le rapport de force campe dans sa position de ne point répondre aux préoccupations de l'étudiant". Ces logiques qui selon lui risquent de conduire "à la longue à la desacralisation et à l'effondrement total de cette institution, jadis considérée comme une université d'excellence".



Les étudiants souhaitent que les autorités prennent leurs responsabilités et trouvent immédiatement des solutions idoines.