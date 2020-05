Saint-Louis / Livraison matériel de Protection : Le ministère laisse les autorités scolaires et administratives sur leur faim...

Dans la région de Saint-Louis, le matériel de protection pour la réouverture des écoles prévue le 2 juin prochain est loin de satisfaire la demande exprimée par les autorités scolaires et administratives de la région pour une reprise saine et sécurisé. La liste du matériel reçu du ministère, dont Seneweb a eu connaissance, fait état de 67500 masques sur 151050 demandés, 300 lave-mains sur 3464 attendus, 250 thermo flashs sur 2291 prévus, 1020 flacons gels alcoolisés, 1020 flacons savon liquide. Les produits manquants constituent un casse-tête pour les autorités scolaires qui dit-on, sont en train de réguler avec les appuis des mairies et des conseils départementaux de la région.