Saint-Louis / UGB : Étudiants et autorités fument le calumet de la paix

Une semaine après les violentes manifestations des étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis réclamant de meilleures conditions de vie, le gouverneur de Saint-Louis Alioune Badara Sambe, les autorités de l’UGB et les étudiants ont tenu une rencontre pour trouver une solution définitive aux revendications des étudiants.

Au cours de cette réunion, un accord a été trouvé sur plusieurs points de revendications. La coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) a soumis un mémorandum à l’administration autour de points comme l’assainissement du campus de l’Université, l’extension du wifi au campus social, la réhabilitation de la voirie et l’amélioration de la fourniture en eau. Il y avait des revendications portant essentiellement sur quatre points. Lesquelles revendications, je dois l'avouer, avaient été portées à l’attention du président de la République lors de sa tournée économique. Le président Macky Sall avait donné des instructions fermes pour que ces revendications puissent être satisfaites. On y était, peut-être il y avait des problèmes de communication, mais ces instructions ont été en cours d’exécution et d’application », a expliqué le gouverneur de Saint-Louis.



Poursuivant, il a indiqué que le manque de communication était à l’origine de certaines incompréhensions. Malheureusement, le fil du dialogue n’a pas pu être établi, ce qui fait que les étudiants ont eu à faire un moment d’humeur. Devant cette situation, j'ai été instruit par le ministre de l’Enseignement supérieur Cheikh Oumar Anne, mais également par le ministre des Infrastructures, Mansour Faye. Sur tous les points qui avaient fait l’objet de revendication, je peux dire à la satisfaction de tout un chacun que des réponses positives ont été portées à l’attention des étudiants conformément aux instructions du président de la République. Nous remercions les étudiants qui ont fait preuve d’un sens élevé de la responsabilité », a dit avec satisfaction le chef de l’exécutif régional, qui n’a pas manqué de souligner l’objectif de l’Université. «L’objectif d’une université, c’est de faire en sorte que les enseignements d’apprentissages et la recherche puissent se dérouler dans un climat apaisé. Et avec cet accord-là, les étudiants seront engagés véritablement dans un premier temps à ramener le calme, pour que ces accords puissent être matérialisés », a-t-il soutenu. Embouchant la même trompette, le recteur de l’Université Gaston Berger, Ousmane Thiaré, a insisté sur l’importance d’un climat apaisé dans le temps du savoir. « Ce qui est important pour nous en tant que recteur, c’est de travailler à ce que le campus soit apaisé. Je pense que les étudiants ont pris cet engagement, nous aussi en tant qu'autorités, nous nous inscrivons dans cette dynamique et faisons de sorte qu’on puisse anticiper les crises et trouver des solutions sur les problèmes qui peuvent avoir lieu à l’Université » a-t-il avancé.