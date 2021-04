Scènes de violence à la Fac science: Voici la liste des étudiants sanctionnés et ceux relaxés

La commission de discipline de l’Ucad n’a pas eu la main tremblante pour sanctionner les auteurs des scènes de violence qui ont émaillé, le 8 février dernier, l’élection des délégués de la faculté des sciences. Sur les 14 étudiants auditionnés, 7 ont été sévèrement sanctionnés, 4 autres relaxés et 3 réprimandés.Il s’agit d’Adama Diouf, étudiant en Licence 2 Mathématiques, Physique et Informatique qui est interdit d’inscription à l’UCAD pour une durée de 5 ans. Tidiane Cissokho, (Master 1 Production Animale) et Serigne Khadim Faye, (Licence 3 Bio-informatique et Bio-mathématiques) quant à eux, écopent de 2 ans d’interdiction d’inscription à l’UCAD.Balla Dieng, (Master 2 Enseignement Sciences de la Vie et de la Terre), Mohamed Mbaye, (Licence 2 Mathématiques, Physique et Informatique), Idrissa Ndiaye, (Master 2 Biologie Végétale - Spécialité Agroforesterie, Ecologie et Adaptation) et Sada Thiam, (Master 2 Enseignement Sciences de la Vie et de la Terre), sont tous les 4 interdits d’inscription à l’Ucad pour une durée d’un an.Alors que Mohamadou Hassane Diop, (Licence 3 Physique Chimie), Baye Thimbaye Mbaye, (Master 2 Enseignement Sciences de la Vie et de la Terre) et Alioune Thior, (Master 1 Enseignement Sciences de la Vie et de la Terre), ont été réprimandés.Leurs camarades Birane Niang Dieng, (Licence 3 Physique Chimie), Cheikh Mbaba Diop, (Master 2 Physique de la Matière Condensée), Mor Niang, (Master 1 Enseignement Physique Chimie) et Thierno Diouf, (Licence 3 Physique Chimie - Science de la Matière), eux, peuvent se réjouir d’avoir été relaxés.