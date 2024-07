Sédhiou : 174 candidats renoncent au baccalauréat

L’académie de Sédhiou comptabilisait jusqu’au démarrage des épreuves 4 587 inscrits. À l’appel, 174 candidats (88 filles et 86 garçons) ont renoncé à subir les épreuves par leur absentéisme.





Ce sont donc 4 386 potaches qui ont effectivement composé, dont 2 114 filles et 2 299 garçons, soit un taux de présence de 95,62 %.





Les séries scientifiques restent toujours inaccessibles, avec seulement 374 en S2 (217 garçons et 157 filles) ; cinq en S1 (quatre garçons et une fille) et quatre en S2A (trois garçons et une fille). Au total, 383 candidats.