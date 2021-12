Sédhiou: Restauration des valeurs traditionnelles à travers les enfants

La restauration des valeurs traditionnelles à travers les enfants

La 15ème édition de la semaine de la Case des Tout-petits et de la petite enfance bat son plein à Sédhiou. Après le lancement officiel des activités, la coordination régionale déroule un certain nombre d’activités autour du thème ‘’L’éducation aux valeurs dans les structures de Développement Intégré de la Petite Enfance (DIPE)’’. Il s’agit, selon Doudou Total Diedhiou, inspecteur de l’enseignement et coordonnateur régional de la case des Tout-petits et de la petite enfance, de restaurer les valeurs traditionnelles à travers les enfants.





Conscientes que le mal est si profond qu’il affecte, aujourd’hui, les comportements quotidiens de toutes les couches de la société, les autorités de l’enseignement préscolaire veulent, à travers cette 15ème édition, mettre le curseur sur les jeux traditionnels et les contes.