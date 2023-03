Semaine du Livre : SUP de CO exalte le retour à la source

Le livre reste une source sûre de connaissances. C’est certainement pour cela que l'École SUP de Co avec ses étudiants issus de 35 nationalités a remis sur la table les vertus de la lecture. C’est le but recherché, en organisant la Semaine du Livre portant sur le thème : « Le Livre : de l’auteur au lecteur ».





Le Directeur de SUP de Co, Monsieur Aboubacar Sadikh Sy a magnifié cette initiative. « Le savoir, il faut le cueillir. Il faut aimer les livres », a formulé Monsieur Aboubacar Sadikh Sy qui a recommandé l’inscription de la semaine du livre sur l’agenda annuel de l’établissement.





Cette activité sera inscrite dans la durée selon le Président du Club, Ndèye Bator Diouf. Leurs ambitions, c’est de laisser quelque chose à la postérité et aux générations futures.