Service à la communauté : Des étudiants de la section PAE de l'UFR S2ATA de l'UGB offrent un bovin à la ferme

La vache a été remise symboliquement au Directeur de ladite UFR, Professeur Papa Madiallacké DIEDHIOU en présence du Docteur Nicolas DIOUF, Chef de Section, le jeudi 25 novembre 2021 à la Ferme de l’UGB.





Dans un contexte d’insuffisance de bovins à la ferme de l’UGB, et conscient des impacts sur leurs formations, des étudiants de ladite Section, appuyés par des alumni, ont lancé une collecte de fonds pour l’achat d’un bovin.





Selon le Dr. Nicolas Diouf, Chef de Section Productions Animales et Élevage, cette action citoyenne des étudiants permet de booster leurs formations, et d’améliorer leurs compétences technique et pratique en matière de productions animales.