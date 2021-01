Supercalculateur : Le plaidoyer de Mary Teuw Niane entendu

Invité à Seneweb la semaine dernière, le professeur Mary Teuw Niane a regretté que certains programmes visant à doter le Sénégal de moyens de recherche performants soient mis en veilleuse après son départ du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il a particulièrement ciblé le supercalculateur dont on ne parlait plus alors qu’il est déjà acheté par le Sénégal.Aujourd’hui, tout indique que son plaidoyer a trouvé un écho favorable auprès du chef de l’Etat. En conseil des ministres, Macky Sall a rappelé à Cheikh Oumar Hann la nécessité d’avancer sur ce dossier.« Sur la question liée à la recherche scientifique et au suivi de l’installation du supercalculateur, le Président de la République demande au Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de prendre les dispositions nécessaires, pour sécuriser les conditions d’installation et d’opérationnalisation du supercalculateur de Diamniadio, en mettant en place un mécanisme de gouvernance et d’utilisation, par les structures publiques et privées, de cet important outil de recherche de dernière génération », rapporte le communiqué du conseil des ministres.