Suspension concours ENA : L'État se plie à la décision de la Cour Suprême

Le gouvernement a respecté la décision de la Cour Suprême de suspendre le concours direct de l’École nationale d’administration (ENA) dont les épreuves d’admissibilité étaient prévues ce week-end.



Malgré les dénégations de son directeur, qui soutenait vendredi que le processus continuerait en dépit de l’arrêt du juge, l’ENA a finalement pris acte de la décision du juge des référés administratif de la Cour Suprême ordonnant la suspension du concours direct A et B de cette école.



Dans un communiqué repris par Le Quotidien, l’ENA informe qu’en conformité des ordonnances de la Cour Suprême, «les épreuves du concours direct A, initialement prévues le 19 septembre 2021, sont suspendues jusqu’à nouvel ordre». Il est précisé dans le document «que les épreuves du concours professionnel A, non concerné par lesdites décisions, sont maintenues».



Dans le communiqué, les auteurs rappellent que «par lettre n° 002196/Sgg/Msgg du 17 septembre 2021, le ministre, Secrétaire général du gouvernement, a notifié à l’École nationale d’Admi­nistration (ENA), les ordonnances n° 23 et 24 en date du 16 septembre du juge des référés administratif de la Cour Suprême ordonnant la suspension des arrêtés 028813 du 27 août et 027729 du 20 août 2021 modifiant les arrêtés 027310 et 027311 du 6 août 2021 fixant les listes des candidats autorisés à se présenter aux concours di­rects d’entrée aux cycles A et B de l’ENA».