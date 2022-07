Tambacounda : 5 296 candidats dont 2 763 filles planchent sur les épreuves du BFEM

L'examen du Brevet de Fin d’études moyennes (BFEM) a démarré ce jeudi 21 juillet 2022 sur toute l’étendue du territoire national. Le nombre de candidats inscrits cette année au niveau de l'académie de Tambacounda s’élève à 5 296 dont 2 763 filles et 2 533 garçons.