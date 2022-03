Tenues scolaires : 10 milliards de f cfa jetés à l'eau ?

La volonté du chef de l’État, Macky Sall, de doter tous les élèves sénégalais (préscolaire et primaire) de tenues tarde toujours à se matérialiser.



À trois mois de la fermeture des classes de l'année scolaire 2021-2022, le quotidien L'Observateur se penche, dans sa livraison du jour, sur ce dossier.



Financé à hauteur de dix (10) milliards de nos francs, ce programme de tenues scolaires n'est, malheureusement, pas encore devenu une réalité.



Le manque d'organisation des acteurs ddu secteur informel, la crise de la Covid-19 et la non disponibilité de la matière première (tissu) sont indexés.



En attendant, une mission du ministère de l'Artisanat chargé de ce projet va sillonner les différentes régions du Sénégal pour s'enquérir de la situation.