THIALLÉ A SON NOUVEAU COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT MOYEN Un bijou de 200 millions F CFA

La compagnie d’exploitation du Parc éolien de Taïba Ndiaye (PETN), filiale sénégalaise de Lekela, a procédé, ce jeudi 4 mai 2023, à l’inauguration du nouveau collège d’enseignement moyen de Thiallé, dans la commune de Taïba Ndiaye, département de Tivaouane. L’édifice, déjà fonctionnel avec une première cohorte de 32 élèves, est composé de deux blocs de trois salles de classe, d’un bloc administratif équipé, d'une salle informatique, d’une bibliothèque équipée et d’un laboratoire à équiper, de deux blocs de latrines séparés garçons et filles, ainsi que d’un mur de clôture.





La construction de l’établissement s’est étalée sur six mois, de mai à octobre 2022, et a coûté plus de 200 millions F CFA. Le préfet du département de Tivaouane, Macodou Guèye, le directeur de l’Enseignement moyen secondaire général, Pape Kandji, le président de l’Association des maires du département de Tivaouane, Demba Diop Sy, ainsi que le maire de la commune de Taïba Ndiaye, El Hadj Assane Ndiaye, ont magnifié le geste du principal bailleur, Lekela, à travers la réalisation de ce nouveau collège de Thiallé qui entre dans le cadre de l’amélioration de l’offre éducative dans la commune de Taïba».





En effet, dans l’exécution de son plan d’investissement communautaire visant trois axes que sont l’éducation, l’autonomisation des femmes et l’environnement, Lekela a réalisé des projets d’appui communautaire dans chacun de ces domaines.





«Nous sommes particulièrement fiers de voir l’un des secteurs pivots de notre plan d’investissement communal dans le domaine de l’éducation, se matérialiser. Le PETN s’était engagé à travailler en étroite collaboration avec d’autres parties prenantes pour soutenir l’éducation dans nos communautés de projet. Avec l’inauguration de ce collège, nous voici au bout de l’un des nombreux efforts que nous nous évertuons à rendre concrets», a déclaré le directeur général du PETN.





Moustapha Thiam rappelle que le collège de Thiallé est déjà fonctionnel, avec une classe de 32 élèves ouverte pour l’année scolaire 2022-2023. L’option étant d’évoluer avec cette génération en vue de leur inculquer des valeurs d’excellence et ne pas transférer des élèves vers d’autres établissements.





Le PETN s’engage à travailler en étroite collaboration avec les autorités académiques, en améliorant la qualité des enseignements-apprentissages, en particulier pour les STEM (sciences, technique, ingénierie, mathématiques). Une sensibilisation éducative aux énergies renouvelables et à la protection de l’environnement, et l’autonomisation économique des femmes de la commune constituent les deux autres axes d’intervention majeure de son PIC.