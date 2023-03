Thiès : Voyage au coeur de l’AIMAC, pépinière des futurs cadors de l’aéronautique civile

“Aimac, à l’école de l’élite sénégalaise” est un reportage immersif qui nous plonge au cœur d’une filière d’élite logée au cœur de la base aérienne de Thiès. Une cinquantaine d’élus sur plus de 5000 candidats.



Les pensionnaires de l’Académie Internationale des Métiers de l’Aviation Civile de Thiès (AIMAC) viennent de Pikine, Guediawaye, Keur Massar, Pout Louga, Saint Louis,Ziguinchor, Pout, Khombole, Kaolack, Tambacounda, Thies, Saint Louis…



Cette école d’élite est la pépinière des futurs cadors de l’aéronautique civile sénégalaise. Elle va former les futurs commandants de bord et techniciens en maintenance aéronautique de la compagnie nationale Air Sénégal.



