[FOCUS] Tricherie aux examens : Un mal profond aux causes multiples

La Tricherie aux Examens au Sénégal

Les chiffres donnent le tournis ! 108 tricheurs ont été signalés durant les épreuves du baccalauréat de l’année 2021. Parmi ces derniers, certains se sont illustrés par leur capacité d’imagination et de subterfuge pour échapper à la vigilance des surveillants.





Fini les antisèches encombrantes. A l’ère du numérique, les candidats se partagent, via WhatsApp, les épreuves corrigées. D’autres, plus téméraires, comme Khadim Mboup poussent le bouchon beaucoup plus loin. L’histoire de cet étudiant qui s’est déguisé en femme pour passer les examens du Bac (à Diourbel) à la place de sa copine, a défrayé la chronique.





Pour une raison ou pour une autre, la triche semble aujourd’hui être érigée en norme dans l’école sénégalaise tant elle est banalisée aujourd’hui par les apprenants.





« Honnêtement je ne trouve pas de mal dans le fait d’aider une copine en difficulté lors d’un devoir ». Ceci est l’avis d’une étudiante qui a choisi de garder l’anonymat. Une pensée qui, visiblement, est partagée par un bon nombre d’élèves et d’étudiants. La tricherie n’est pas quelque chose de nouveau. Elle est aussi vieille que le monde. Mais elle est plus récurrente. Le problème est profond et les causes multiples.





Selon le sociologue Ousmane Ba, « l’école est la société en miniature ». Ainsi, elle ne fait donc que refléter ce qui est dans la société. Cette société qui a connu bon nombre de mutations ayant eu des effets dans tous les domaines. Celui de l’éducation n’y a pas échappé d’autant plus qu’en ces temps qui courent, l’école ne constitue plus un moyen d’évolution sociale. Les diplômes ont perdu de leurs valeurs. Raison pour laquelle « les élèves ont tendance à penser qu’avoir le Bac ne nécessite plus certains efforts » selon le sociologue. La réussite ne nécessite plus beaucoup d’efforts finalement!





Une cassure dans le processus éducationnel





Une nouvelle donne qui contraste avec celle des années 1960-1970 où l’école avait fini de gagner ses lettres de noblesse. Quand est-ce que le fil s’est donc rompu ? L’éducation au Sénégal a connu un certain nombre de réformes depuis les états généraux en 1981 et les politiques d’ajustement structurelles. Depuis, l’école sénégalaise est sur la mauvaise pente.





Selon un observateur, « ces réformes ont beaucoup plus contribué à détruire l’école sénégalaise ». En effet, « avec le Programme Décennal de l’Education et de la Formation, on a connu toutes sorte de statut d’enseignant (élèves-maîtres, ailes de dindes, quotas sécuritaire, pionniers, Ndlr), ce qui a abouti à une dévalorisation de ce dernier » affirme le docteur Ba.





Cette dévalorisation est mise sur le dos des politiques publiques en général. Malick Sy, enseignant, pointe du doigt l’Etat qui d’après lui « a réussi à décrédibiliser l’enseignant aux yeux de la population. Aujourd’hui même, quand nous allons en grève pour de meilleures conditions de travail, on nous rabâche le fait que seul l’argent nous intéresse ».





La réforme sociale inévitable





Le problème va donc au-delà d’un jeune garçon qui se déguise en jeune fille pour composer à la place de sa copine. La réforme sociale est devenue inévitable. « On doit rebâtir une école basée sur nos valeurs afin de reconstruire la société que nous voulons réellement » souligne Malick Sy.