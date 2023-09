UAM : Le concours d’entrée aux écoles supérieures prévu en octobre

Les nouveaux bacheliers désireux de faire leurs études à l’Université Amadou Mahtar Mbow peuvent préparer leurs dossiers. Le concours d’entrée aux écoles supérieures est prévu le samedi 21 octobre 2023. 12 centres d’examen sont ouverts à cet effet un peu partout sur le territoire national. Les inscriptions seront closes le 8 octobre. Seuls les candidats ayant eu le bac en 2023 sont éligibles à ce concours et il faut être âgé de 22 ans au maximum.





« Pour les candidats de la série L2 qui concourent pour la Haute École des Sciences Économiques et de Gestion (HEEG), une moyenne de 12/20 au moins est exigée en classe de Terminale », ajoute la note de l’UAM. S’agissant des étudiants étrangers, l’admission se fait sur études de dossier avec un diplôme reconnu par l’Etat du Sénégal.